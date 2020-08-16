أكدت تبادل نتائج اختبارات المرحلتين الأولى والثانية..
أكدت روسيا، على ثقتها في المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي للعمل على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، بمقابلة حصرية لـ«صحيفة Arab News » السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية، إنه يوجد اتفاق مبدئي بين موسكو والرياض بشأن إجراء الاختبارات السريرية للقاح الروسي الذي يحمل اسم (سبوتنيك V) في المملكة.
وكشف، عن أن خبراء من وزارة الصحة السعودية سيزورون قريبًا مركز «جاماليا» الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية، الذي طور اللقاح.
وأشاد دميترييف بالشركة السعودية في هذا الصدد قائلًا: روسيا أقامت علاقات شراكة مع شركة سعودية جيدة جدا.
وقال المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، إنها شركة أدوية مخضرمة، وتم تبادل نتائج اختبارات المرحلتين الأولى والثانية للقاح مع الزملاء السعوديين.
وأضاف دميترييف: «نثق بأن تكون هناك شراكة استراتيجية حقيقية مع السعودية في موضوع اللقاح، ونعرف أن كثيرًا من الدول تنظر إلى موقف السعودية ونهجها وسنتواصل فعلًا مع العلماء ووزارة الصحة السعودية؛ ليكون لديهم اطلاع بشكل عميق جدًا، نثق بأن السعودية ستكون شريكًا قويًا جدًا في عملنا المشترك على لقاح سبوتنيك V».
وأصبحت روسيا أول دولة على مستوى العالم تسجل لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا المستجد وشرعت في إنتاجه.
اقرأ أيضا
إصابات كورونا الجديدة بتركيا تسجل أعلى معدلاتها.. والأرقام الرسمية مضللة
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن ثقتها بالشراكة مع السعودية في العمل على لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.