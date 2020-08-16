بالفيديو.. متحدث الصحة: المنحنى الوبائي مرّ بمرحلة استقرار لكن احذروا التهاون والتساهُل

جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، دعوة الجميع للمتابعة المستمرة للمنصات والقنوات الرسمية؛ حيث تعرض الوزارة من خلالها ومؤتمر مستجدات كورونا في المملكة بشكل أسبوعي تحليلًا بيانيًا وإحصائيًا وتفاصيل تقدم المنحنى واتجاهاته.

وأشار العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا في المملكة، اليوم الأحد، إلى أن المنحنى الوبائي مرّ بمرحلة استقرار ونزول ولكن لا نتوقع أبدًا في المنحنيات أن تواصل نزولها دون المرور بمرحلة استقرار وقد نكون حاليًا نمر بها، ومن المهم معرفة ماذا يعقب هذه المرحلة مع استمرار الالتزام وتقيد المجتمع بالإجراءات الاحترازية ونستبشر خيرًا بالتقدم في الاتجاهات الإيجابية.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة، من الارتخاء والتساهل في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية، وقال: «هناك احتمالات لا نرغب بحدوثها وهي عودة هذه المنحنيات لرصد أعداد أكثر». مشيرًا إلى أن هذه المنحنيات ودراساتها وأعدادها متاحة للجميع من هنا

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وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 298,542 حالة منذ بداية الجائحة.

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