شاهد.. جامعة الملك عبد العزيز: تقسيم الطلاب إلى مجموعات بحد أقصى 25 فردا.. وتطبيق التعليم «عن بعد» للمقررات النظرية

أكد عميد التعليم الإلكتروني بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور هشام برديسي، اليوم الأحد، أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لاستقبال الفصل الدراسي للعام 1442 هـ، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات قوام كل منها 25 طالبًا كحد أقصى يأتون حضوريًا للتخصصات العملية والسريرية، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وقال عميد التعليم الإلكتروني بجامعة الملك عبد العزيز، إنه بالنسبة لاستعدادات الجامعة للبدء في تطبيق الفصول الافتراضية، فقد أكملت كل قطاعات الجامعة استعداداتها للعودة الآمنة في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 1442هـ، وفقًا لتوجيهات وزارة التعليم. وذلك بحسب تصريحاته مع قناة «الإخبارية».

وأضاف، أنه ستكون المقررات الدراسية «عن بُعد» كما كان الحال في الفصل الصيفي الثاني، أما المقررات العملية والسريرية فستكون حضوريًا، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من حيث التعقيم، وتحديد 25 طالبًا كحد أقصى في كل مجموعة؛ بحيث تكون الدراسة على مدار اليوم.

وتابع: وبالنسب للمواد الدراسية، فسوف يُعطى الشق النظري للطلاب «عن بُعد»، أما المقررات السريرية في الكليات الطبية والعلمية فسوف تكون حضوريًا كما أشرت، مع تطبيق التباعد الاجتماعي.

وأشار برديسي، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي دربت الجامعة جميع المدراء على البروتوكول الوقائي الذي سيتم اتباعه خلال الفصل الأول من العام الدراسي الجديد.

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وعن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها، أوضح أن مركز «تعزيز الصحة وإدارة السلامة والصيانة»، وجميع القطاعات ستعمل مع مدراء الجهات المختلفة في ما يخص الإجراءات الاحترازية (لمواجهة فيروس كورونا المستجد)، ومن ضمن تلك الإجراءات قيام كل طالب وعضو هيئة تدريس بتنزيل تطبيقي «توكلنا» و«تباعد» حتى يمكن استغلال التقنيات الحديثة التي وفرتها الدولة للحماية (من الجائحة)، إضافة إلى توافر فرق مجهزة للقيام بعمليات التعقيم المستمر، بمشاركة مجموعات من الطلاب.

فيديو | عميد التعلم الإلكتروني لـ #الإخبارية: 25 طالبا كحد أقصى يأتون حضوريا للتخصصات العملية والسريرية pic.twitter.com/cN8NO8c3yN — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 16, 2020

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