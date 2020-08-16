«التعاون الإسلامي» تُدين استمرار الحوثيين بإطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المملكة

قوات التحالف نجحت في اعتراض وتدمير أحدهم اليوم..

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية. وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية مساء اليوم، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتنديد هذه الأعمال الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح.

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