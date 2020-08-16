بالفيديو.. «التعليم»: إتاحة فصول افتراضية فردية لذوي الهمم مع إمكانية حضورهم للمدرسة

كشفت متحدثة التعليم العام بوزارة التعليم ابتسام الشهري، عن تخصيص مناهج تربية فكرية حديثة وإتاحة فصول افتراضية فردية لذوي الهمم.

وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الصحة اليوم الأحد، إن ابنائنا من ذوي الإعاقة في برامج ومعاهد التربية الخاصة تخصص لهم وزارة التعليم مناهج تربية فكرية حديثة، إضافة إلى استخدامهم فصول افتراضية فردية مع المعلمين للتواصل بشكل فعال كما يمكن حضورهم إلى المدرسة للمتابعة مع المعلمين عن قرب.

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وفي وقت سابق حددت متحدثة التعليم العام بوزارة التعليم، موقف الطالب الذي ليس لديه جهاز للتواصل الإلكتروني، وكيفية دراسته عن بُعد .

وأوضحت، أنه بالنسبة للطلاب الذين ليس لديهم جهاز وكانت أسرهم من ضمن الأسر المسجلة بالضمان الاجتماعي، فسيتم التنسيق مع مؤسسة تكافل لتوفير أجهزة لهذه الأسر، موضحة أن ذلك يأتي لتيسير إدارة عملية التعلم عن بعد عن طريق منصة مدرستي وكل المنصات.

وذكرت أن اليوم الدراسي سيكون على مرحلتين، المرحلة الابتدائية؛ حيث يبدأ يومهم الدراسي من الـ 3 عصرًا عبر قنوات التعليم، وللمرحلة المتوسطة والثانوية من الـ 7 صباحًا، مضيفة أن كل مدرسة ستتولى توزيع الكتب على الطلاب والطالبات وفق جدول زمني.