بالفيديو.. الصحة توضح حقيقة وجود علاقة بين فصيلة الدم وشدة مضاعفات كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لا توجد أي دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم وشدة مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا في المملكة، اليوم الأحد، أن التوصية العامة بأن كل شخص بأي فصيلة دم معرض لذات المخاطر من بقية الفصائل وتكون خطورته أعلى إذا كان من الفئات الخطرة حال كان من المصابين بالأمراض المزمنة أو الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر.

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وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 298,542 حالة منذ بداية الجائحة.

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