غياب المدن السعودية في مجلس الحرف اليدوية العالمي

فيما كشفت بيانات مشروع المدن العالمية للحرف اليدوية التابع لمجلس الحرف العالمي «wcc»، غياب المدن السعودية عن المشروع، التي تشير إلى تسجيل نحو 50 مدينة في مختلف دول العالم، موزعة على النحو «40 في آسيا والباسفيك، و7 في أمريكا اللاتينية، و3 في أوروبا»، أكدت رئيسة المجلس في إقليم آسيا والباسفيك «المحيط الهادئ» الدكتورة غادة الحجاوي، دعمها وتأييدها لتسجيل مدن سعودية في مشروع، نظير ما تمتلكه المدن السعودي من حرف يدوية متعددة، مستشهدة في ذلك، بمحافظة الأحساء التي تمتلك حرفاً يدوية عديدة، لا سيما وأنها حالياًَ مسجلة في شبكة المدن الإبداعية العالمية باليونيسكو في مجال الحرف اليدوية والفلكلورات الشعبية.

مشاركة وطنية

أشارت الحجاوي، التي كانت تتحدث، أمس، في محاضرة بعنوان: «مجلس الحرف العالمي» عبر الاتصال المرئي في ديوانية «إضاءات» لصاحبها عضو المجلس البلدي في الأحساء سابقاً والمسؤول الإداري لملف الأحساء المبدعة في اليونيسكو على السلطان، أبانت أن مواطنة سعودية ، فازت أخيراً بإحدى جوائز التميز للحرف اليدوية، والتي هي واحدة من مشاريع المجلس الثابتة، وهي عبارة عن صناعة حقيقة يدوية نسائية من سعف النخيل «الخوص» بطريقة احترافية وإبداعية، واصفة ذلك الفوز بأنه دلالة واضحة على تميز الحرف اليدوية في المدن السعودية، وبالتالي المدن السعودية جديرة بالانضمام إلى المجلس.

447 قطعة

لافتة إلى أن إجمالي القطع الحائزة على جائزة التميز للحرف اليدوية 447 من أصل 1009 قطع، وأن المجلس يرحب بالقطع الإبداعية اليدوية «السعودية» وإن إجمالي الأعضاء في مجلس الحرف العالمي 185 عضواً يمثلون 34 دولة في آسيا والباسفيك، بينهم 4 مراكز حرفية من السعودية، وهناك 4 مشاريع للمجلس في آسيا والباسفيك، وهي: تعليم الحرف اليدوية، والأصباغ الطبيعية، وتنظيم الفعاليات بين الأقاليم العالمية، وإصدار موسوعة الحرف اليدوية الإلكترونية.

4 مزايا لإنضمام المدن السعودية في المجلس

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تعزيز المكانة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للحرف اليدوية وللحرفيين.

تشجيع التفاعل والصداقة فيما بين الحرفيين حول العالم.

تقديم الحوافز والمساعدة والإرشاد للحرفيين لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية من خلال أنشطة تساعد على تحسين دخلهم.

توفير برامج ومعلومات مشتركة لتجمعات الحرفيين، وإنشاء شبكة لتبادل المعلومات.