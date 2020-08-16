عودة التدريب بتقني نجران وفق خطط وإجراءات

عقدت لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران بمشاركة قادة المنشآت التدريبية اجتماعها الثاني عبر الاتصال عن بعد لمناقشة ترتيبات وآليات انطلاق العام التدريبي 1441-1442 وفق الخطط المقرّة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد آل جبار أن عودة التدريب لمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران ستخضع للتعليمات التي أطلقتها المؤسسة والذي يوضح الإجراءات والأدلة المفصلة للعودة. كما أوضح آل جبار أن جميع هذه الخطط خاضعة للمراجعة المستمرة حتى تنتهي هذه الجائحة. *مهام إدارة الأزمات في تقني نجران اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الأزمة أو الكارثة نشر الوعي الثقافي بإدارة الكوارث والأزمات عقد ورش العمل التدريبية تنفيذ عمليات الإخلاء عند الضرورة تجهيز غرفة عمليات متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث إعداد الخطط ورسم السيناريوهات لدرء الأزمات ومواجهة الكوارث



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