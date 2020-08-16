إغلاق 4 منشآت غذائية بعزيزية مكة



أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 4 منشآت غذائية وذلك لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا . وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية عمر المالكي، أنه تم التأكيد على المراقبين بالتأكد من الالتزام بـ«البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تم تنفيذ 27 جولة ميدانية رقابية، نتج عنها إغلاق 4 منشآت غذائية، وذلك لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما تم ضبط 4 عمال غير ملتزمين بالزي الرسمي، إضافةً إلى ضبط 4 عمال لا يحملون شهادات صحية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة. وشدد "المالكي" على تكثيف الجولات الرقابية بالمنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم.

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