السعودية اليوم / الأردن تسجل 39 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 39 إصابات جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان : إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و31 حالة محلية مخالطين لاشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والرمثا، مبينة أنه تم تسجل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1251 حالة.

//انتهى//

19:20ت م

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عمّان 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 39 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1378 إصابة.وقالت الوزارة في بيان : إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و31 حالة محلية مخالطين لاشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والرمثا، مبينة أنه تم تسجل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1251 حالة.//انتهى//19:20ت م0159

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