السعودية اليوم / مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" ويتجولون في أرجائه



القدس المحتلة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 73 مستوطنا، و30 طالبا يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى ، ونفذوا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحات الأقصى .

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19:20ت م

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