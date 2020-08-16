

بغداد 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية 4348 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5860 , فيما تم تسجيل 2674 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 125374 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 45697 , منهم 572 في العناية المركزة.

// انتهى //

18:51ت م

0152



بغداد 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية 4348 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 ", مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 176931 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5860 , فيما تم تسجيل 2674 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 125374 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 45697 , منهم 572 في العناية المركزة.// انتهى //18:51ت م0152

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.