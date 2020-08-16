

الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه في الإمارة اليوم, مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس سلمان بن محسن الضلعان.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة بالطرق في المنطقة، وتنفيذ توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه في الحلول المستعجلة للمعوقات.

// انتهى //

18:50ت م

0151





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع النقل بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.