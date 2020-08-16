السعودية اليوم / باكستان تسجل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 6 حالات وفاة، و670 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 288717 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6168 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 266301 حالة، بينما 769 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

18:24ت م

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إسلام آباد 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 6 حالات وفاة، و670 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 288717 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6168 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 266301 حالة، بينما 769 حالة في وضع حرج.// انتهى //18:24ت م0147

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