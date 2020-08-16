السعودية اليوم / وصول طائرة مساعدات طبية وغذائية إماراتية إلى السودان



الخرطوم 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

وصلت مطار الخرطوم الدولى اليوم طائرة إماراتية على متنها (24) طنا من المساعدات الطبية والغذائية دعما ومساهمة للقضاء على جائحة

وأوضح وزير الخارجية السوداني معالى عمر قمر الدين ، أن المساعدات الإماراتية تأتي تمتيناً للعلاقات بين البلدين والشراكة الحقيقية شاكرا كل القائمين على تقديم الدعم للمتضررين من السيول.

من جانبه أوضح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حمد الجنيبي أن دعم الإمارات للشعب السوداني مستمر ولن يتوقف، مشيرا إلى أن المساعدات الإماراتية للشعب السوداني الشقيق فاقت في الفترة الماضية (87) طنا من المعينات في المجال الطبي والصحي.

//انتهى//

18:24ت م

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الخرطوم 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسوصلت مطار الخرطوم الدولى اليوم طائرة إماراتية على متنها (24) طنا من المساعدات الطبية والغذائية دعما ومساهمة للقضاء على جائحة كورونا وإغاثة للمتضررين من السيول والأمطار.وأوضح وزير الخارجية السوداني معالى عمر قمر الدين ، أن المساعدات الإماراتية تأتي تمتيناً للعلاقات بين البلدين والشراكة الحقيقية شاكرا كل القائمين على تقديم الدعم للمتضررين من السيول.من جانبه أوضح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حمد الجنيبي أن دعم الإمارات للشعب السوداني مستمر ولن يتوقف، مشيرا إلى أن المساعدات الإماراتية للشعب السوداني الشقيق فاقت في الفترة الماضية (87) طنا من المعينات في المجال الطبي والصحي.//انتهى//18:24ت م0146

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