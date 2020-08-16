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الصحة : 1227 إصابة جديدة بكورونا و2466 حالة تعافٍ

واس - الرياض

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي, أن الاحترازات الوقائية والتطبيقات والبروتوكولات التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي وفرتها الحكومة الرشيدة لأمن وصحة المجتمع أسهمت ولله الحمد بالتحكم أو النزول في أعداد الحالات المؤكدة وكذلك الحالات المسجلة في العناية الحرجة, وعدّها من الأمور التي يُستبشر بها.

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وأعلن الدكتور العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري، والمتحدث للتعليم الجامعي طارق الأحمري, تسجيل 1227 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (298542) حالة، من بينها (28181) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1774) حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (266953) حالة بإضافة (2466) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (3408) حالات، بإضافة (39) حالة وفاة جديدة.

وأوضح متحدث الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1227) حالة منها 46% إناث، و54% ذكور، فيما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4%. كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4262092) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (60016) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 الماضية, ".

ونفى العبدالعالي وجود دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم ومستوى قوة الإصابة بفيروس كورونا حتى الأن, مشيرا إلى أن ما يخص الجائحة وهل هي في نهايتها فهو أمر مرتبط بما يعلن عنه من قبل الهيئات والمنظمات العالمية المعنية به خاصة أن هناك عوامل وتعريفات وعناصر محددة لإطلاق مستوى الجائحة عالمياً, مبيناً أن نهاية أي جائحة عالمية تتحدد بالانحسار في الأعداد والانخفاض في الانتشار حول العالم وقاراته كذلك وجود علاج ناجح أو لقاح فعال ومؤثر.