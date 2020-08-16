استشاري لـ”المواطن”: جنبوا الحامل أخبار الهم والغم

2020-08-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري النساء والولادة الدكتور وائل أحمد، المرأة الحامل إلى تجنب متابعة أخبار الهم والغم، وخصوصًا كورونا، حتى لا يؤثر ذلك على الجوانب النفسية على صحتها.

وبيّن أن السيدة الحامل تحتاج إلى أجواء نفسية واجتماعية بعيدًا عن الأخبار المحبطة التي تترك في النفس انطباعات سلبية ونظرة تشاؤمية مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الحمل دون أن تشعر الحامل بذلك.

نصائح مهمة للمرأة الحامل

وقال في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، هناك عدة نصائح يجب على الحامل اتباعها والتركيز عليها خلال فترة الحمل في زمن كورونا وهي:

⁃ التغذية الصحية، إذ يجب أن يكون غذاء الأم غنيًا بالعناصر الغذائية الجيدة؛ وذلك لسد احتياجات جسمها واحتياجات جنينها.

⁃ تجنب مشروبات الكافيين وخصوصًا القهوة الداكنة لأنها تضر الصحة.

⁃ النوم الصحي، يجب أن تأخذ السيدة الحامل كفايتها من الراحة والنوم طوال اليوم.

⁃ الرياضة الخفيفة، إذ تحتاج الحامل إلى ممارسة الرياضة الخفيفة في المنزل، أو المشي في أوقات مناسبة.

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⁃ الملابس المتخصصة، يجب على الحامل ارتداء الملابس الخفيفة ومن القماش القابل للتمدد وأن تكون ملائمة للطقس.

⁃ التواصل مع الأهل والصديقات قدر الإمكان حتى لو كان عن بعد، مع تجنب الحديث عن أي أخبار محبطة.

الكشف الدوري لصحة الحمل

ونصح الدكتور احمد ، السيدات الحوامل باتباع الكشف الدوري لضمان سلامة وصحة الحمل، إذ إنه خلال هذه الفترة قد يوصف ببعض الأدوية وخصوصًا الفوليك والحديد، مع ضرورة عدم التردد في الاتصال مباشرة بالطبيب أو الطبيبة المعالجة في حال الشعور بأي أعراض غير صحية أو وجود استشارة طبية.

الصحة النفسية والبدنية للحامل

وفي السياق أوردت تايمز أوف إنديا بعض النصائح حتى تتمتع المرأة بصحة نفسية وعقلية جيدتين أثناء حملها وهي:

⁃ اتباع إرشادات كورونا، فالمبادئ التوجيهية للأمهات الحوامل هي نفس الإرشادات لعامة الناس فيما يخص فيروس كورونا، وهذا يعني التأكد من عدم خروجها من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى، وارتداء أقنعة الوجه أثناء الخروج، وغسل اليدين أو تعقيمهما بشكل متكرر، وتجنب لمس الوجه.

⁃ التواصل مع الأصدقاء، في ظل التباعد الاجتماعي، من الطبيعي أن تشعر الحامل بالإحباط جراء عدم التواصل المباشر مع الأقارب أو الأصدقاء، ولكن وسائل التواصل المرئية باتت الحل الأمثل لهذه الحالة، إذ أصبح بإمكان السيدة التواصل مع الجميع ورؤيتهم دون أن تضطر للقائهم بشكل مباشر، وقد لا يكون هذا النوع من التواصل كافيًا ولكنه يفي بالغرض في ظل الظروف الحالية.

⁃ التأقلم مع الظروف، تنصح الحامل بتجنب التفكير كثيرًا في ظروف الوباء، ومحاولة التأقلم مع الوضع الجديد، إضافة إلى التركيز على الصحة وصحة الجنين، والاقتصار على التفكير بالترحيب بالمولود الأول الذي سيحدث تغييرات كثيرة على حياة الحامل.

⁃ الانضمام لدروس النت: لا بد للحامل المواظبة على حضور دروس ما قبل الولادة عبر الإنترنت، إذ يمكن مشاهدة مقاطع فيديو إرشادية على يوتيوب، أو الاستماع إلى ملفات بودكاست مفيدة حول الحمل، إضافة إلى قراءة الكتب عن الأمومة والاسترخاء.

⁃ تقليل معلومات كورونا، على الرغم من أن التعرف على آخر مستجدات فيروس كورونا وعدد الإصابات والعلاجات واللقاحات المحتملة، أمر ضروري، إلا أن الإفراط في التعرض لهذه المعلومات قد يبقي الحامل في حالة من التوتر والقلق، مما قد يؤثر سلبًا على الصحة النفسية والعقلية ويزيد من احتمال وصول هذه التأثيرات إلى الجنين.

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