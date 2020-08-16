هندي يقتل والده ضربًا بالعصا بسبب الشخير المزعج.. تعرّف على المرض

2020-08-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

انهال الشاب الهندي نافين رام على والده (65 عامًا) بالضرب بعصا حتى الموت، بسبب الشخير المزعج الذي يصدر عنه وقت نومه.

وقالت قناة إنديا نيوز: قتل نافين 28 عامًا والده رام سواروب مستخدمًا هراوة (عصا سميكة بنهاية ثقيلة تستخدم كسلاح للضرب)، داخل منزلهما في بيليبيت، بولاية أوتار براديش الهندية.

وتابعت أنه رغم نقل الضحية إلى المركز الصحي، إلا أن الأطباء أعلنوا وفاته نتيجة ضربات متعددة في رأسه.

وألقت الشرطة القبض على القاتل، بعدما تقدم شقيقه الأكبر مانوج بشكوى، إذ قال الجاني إنه لم يقصد قتله، فيما أكدت التحقيقات أنه اعتاد الاعتداء جسديًا على والده بذريعة أن شخيره يعكر صفو نومه !

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أسباب حدوث الشخير

وحول هذا المرض يقول استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبدالمنعم حسن لـ”متابعات الخليج 365“، يحدث الشخير بسبب انسداد جزئي في مجرى الهواء، وهذا الانسداد يمكن أن يحدث فقط أثناء النوم أو قد يستمر طوال الوقت ويزداد سوءًا أثناء النوم، ولكن يبقى مقصورًا على فترة النوم فقط حيث ترتخى العضلات بشكل عام مما يسمح لجدران الحلق ومجرى الهواء بالاسترخاء أكثر وإعاقة تدفق الهواء.

ويؤدي ذلك إلى اهتزاز سقف الحلق والحبال الصوتية، بالإضافة إلى ذلك ينخفض مستوى الأوكسجين في الجسم أثناء النوم نتيجة لصعوبة التنفس خلال مجرى الهواء المسدود، وفي محاولة من الجسم لتعويض نقص الأوكسجين يرسل إشارات إلى المخ بزيادة التنفس وهذه السرعة المتزايدة في تدفق الهواء تجعل الجزء الخلفي من الحلق يهتز وهذا بدوره يؤدي إلى الشخير، وعلى الناحية الأخرى تستعيد العضلات قدرتها على المحافظة على مجرى الهواء من الانسداد والاهتزاز أثناء اليقظة.

عوامل تؤدي للشخير

وعن أبرز العوامل المؤدية لحدوث الشخير مضى الدكتور حسن قائلًا: هناك عدة عوامل تمهد للشخير منها الوزن الزائد، أو نتيجة الإصابة بالمشكلات في الأنف، منها الاحتقان المزمن أو انحراف الحاجز الأنفي، أو الإصابة بحساسية الأنف أو التهاب الجيوب الأنفية، بالإضافة إلى عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يعرض الإنسان إلى الشخير أثناء النوم.

بجانب النوم بطريقة خاطئة فطريقة النوم تؤثر على مجرى دخول الهواء إلى الجهاز التنفسي، كما إن توقف التنفس يعد أثناء النوم من أهم عوامل الشخير، حيث إنها تتسبب في انسداد أنسجة الحلق بشكل جزئي مما يمنع التنفس بالشكل الطبيعي، وقد يكون العامل الوراثي من أحد الأسباب للشخير، والذي يكون بسبب الجينات المتماثلة التي تنتقل عن طريق الأب أو الأم.

تخفيف الوزن والرياضة

وحول العلاج خلص إلى القول، إن هناك بعض الطرق لعلاج الشخير بحسب سبب حدوثه والظروف المرضية لكل مريض، وتكون البداية بتخفيف الوزن بممارسة الرياضة لتقليل الأنسجة الدهنية في الجزء الخلفي من الحلق، والإقلاع عن التدخين،

علاج مشاكل الأنف وذلك دوائيًا باستعمال البخاخات اللازمة التي يصفها الطبيب، وإما جراحيًا لتصحيح مجرى الهواء.

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