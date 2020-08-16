، مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستعرض دور المملكة في العمل الإنساني ،

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ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، اثنينية الحوار، بعنوان "السعودية والعمل الإنساني" تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، حيث تستضيف الاثنينية التي تقام الساعة الثامنة مساء يوم غدٍ الاثنين 27 ذو الحجة 1441هـ، الموافق 17 أغسطس 2020م، كلاً من شمس الصبي، المتخصصة بإدارة المنظمات غير الربحية والمهتمة بالعمل الإنساني الإغاثي، والمهندس عثمان هاشم، رئيس وقف شباب خير أمة للعمل التطوعي.
ويتناول اللقاء الذي سيديره عضو مفوضية برامج رسل السلام بالمملكة معاذ النجيفان، دور العمل الإنساني في تعزيز قيم المواطنة العالمية، وما هو اليوم العالمي للعمل الإنساني.
كما يستعرض العمل الإنساني في حج هذه السنة 2020 في ظل الأزمة الصحية العالمية، ودور الأعمال الإنسانية في ظل الأزمات العالمية والجوائح.
ويناقش اللقاء، العمل الإنساني وتعزيز منظومة القيم الاجتماعية والإنسانية، وكيف يمكن أن يسهم الجميع في العمل الإنساني.
ويأتي هذا اللقاء استمراراً لجهود المركز للأعمال والأنشطة والفعاليات والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وآثارها وكيفية إدارتها على كافة المستويات، تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.
يذكر أن "اثنينية الحوار" تعد إحدى المبادرات المستدامة التي يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وتنفذ بشكل أسبوعي، وهي عبارة عن منصة خصبة تفتح بابًا لتناول مختلف القضايا، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار والتلاحم الوطني.
ويمكن التسجيل من خلال الرابط (http://kd.kacnd.org/)مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 06:49 PM
من خلال "اثنينية الحوار".. وتزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني
ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، اثنينية الحوار، بعنوان "السعودية والعمل الإنساني" تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، حيث تستضيف الاثنينية التي تقام الساعة الثامنة مساء يوم غدٍ الاثنين 27 ذو الحجة 1441هـ، الموافق 17 أغسطس 2020م، كلاً من شمس الصبي، المتخصصة بإدارة المنظمات غير الربحية والمهتمة بالعمل الإنساني الإغاثي، والمهندس عثمان هاشم، رئيس وقف شباب خير أمة للعمل التطوعي.
ويتناول اللقاء الذي سيديره عضو مفوضية برامج رسل السلام بالمملكة معاذ النجيفان، دور العمل الإنساني في تعزيز قيم المواطنة العالمية، وما هو اليوم العالمي للعمل الإنساني.
كما يستعرض العمل الإنساني في حج هذه السنة 2020 في ظل الأزمة الصحية العالمية، ودور الأعمال الإنسانية في ظل الأزمات العالمية والجوائح.
ويناقش اللقاء، العمل الإنساني وتعزيز منظومة القيم الاجتماعية والإنسانية، وكيف يمكن أن يسهم الجميع في العمل الإنساني.
ويأتي هذا اللقاء استمراراً لجهود المركز للأعمال والأنشطة والفعاليات والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وآثارها وكيفية إدارتها على كافة المستويات، تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.
يذكر أن "اثنينية الحوار" تعد إحدى المبادرات المستدامة التي يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وتنفذ بشكل أسبوعي، وهي عبارة عن منصة خصبة تفتح بابًا لتناول مختلف القضايا، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار والتلاحم الوطني.
ويمكن التسجيل من خلال الرابط (http://kd.kacnd.org/)
، مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستعرض دور المملكة في العمل الإنساني ،
المصدر : الخليج 365
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