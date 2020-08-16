، "سكني" يطلق خمسة مخططات جديدة في ثلاث مناطق.. هنا تفاصيلها ،

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أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إضافة خمسة مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة لحجز الأراضي، ليصل إجمالي المُخططات التي تم طرحها عبر "سكني" 197 مخططاً توفر 173.434 قطعة أرض، ضمن جهود "سكني" لتسهيل التملك وفق إجراءات إلكترونية ميسرة.
ويستمر البرنامج في طرح مخططات جديدة شهريًا ضمن خيارات وحلول سكنية متنوعة، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني لاستكمال كافة الإجراءات.
وأوضح برنامج "سكني" أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لخمسة مخططات جديدة مُوزعة على 3 مناطق وتوفر 2009 قطع أراضٍ، ثلاثة منها في منطقة الرياض هي مُخطط "عفيف 843" في محافظة عفيف والذي يوفر 934 أرضا سكنية، كذلك "مخطط 254" في محافظة الحريق ويضّم 61 قطعة أرض، و"مخطط 411" في محافظة المجمعة والذي يوفر 52 قطعة أرض سكنية متاحة للحجز إلكترونيًا.
وكشف البرنامج عن مخططين آخرين الأول "مخطط أم كداد" في محافظة حفر الباطن التابعة للمنطقة الشرقية والذي يوفر 759 قطعة أرض، كذلك مخطط "رغوة الجنوب" في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، والذي يوفر 203 قطع أراضٍ سكنية جميعها متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.
وتتيح البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار "الأراضي السكنية" وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.
وبيّن البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع، وتوفير المزيد من الخدمات مثل اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي.برنامج سكني وزارة الإسكان
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 06:45 PM
ضمن المخططات السكنية المُتاحة لحجز الأراضي
أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إضافة خمسة مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة لحجز الأراضي، ليصل إجمالي المُخططات التي تم طرحها عبر "سكني" 197 مخططاً توفر 173.434 قطعة أرض، ضمن جهود "سكني" لتسهيل التملك وفق إجراءات إلكترونية ميسرة.
ويستمر البرنامج في طرح مخططات جديدة شهريًا ضمن خيارات وحلول سكنية متنوعة، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني لاستكمال كافة الإجراءات.
وأوضح برنامج "سكني" أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لخمسة مخططات جديدة مُوزعة على 3 مناطق وتوفر 2009 قطع أراضٍ، ثلاثة منها في منطقة الرياض هي مُخطط "عفيف 843" في محافظة عفيف والذي يوفر 934 أرضا سكنية، كذلك "مخطط 254" في محافظة الحريق ويضّم 61 قطعة أرض، و"مخطط 411" في محافظة المجمعة والذي يوفر 52 قطعة أرض سكنية متاحة للحجز إلكترونيًا.
وكشف البرنامج عن مخططين آخرين الأول "مخطط أم كداد" في محافظة حفر الباطن التابعة للمنطقة الشرقية والذي يوفر 759 قطعة أرض، كذلك مخطط "رغوة الجنوب" في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، والذي يوفر 203 قطع أراضٍ سكنية جميعها متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.
وتتيح البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار "الأراضي السكنية" وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.
وبيّن البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع، وتوفير المزيد من الخدمات مثل اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي.
، "سكني" يطلق خمسة مخططات جديدة في ثلاث مناطق.. هنا تفاصيلها ،
المصدر : الخليج 365
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