، موجة ما فوق الألف .. "كورونا" يصيب 1.040 بريطانياً خلال يوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفاة 5 أشخاص جدد بالفيروس

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 1.040 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، في سادس يوم على التوالي سُجلت فيه أكثر من ألف حالة إصابة.

وبينت الحكومة أن خمسة أشخاص آخرين توفوا بالمرض خلال 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد؛ وفقاً لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد