شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين استمرار إطلاق الميليشيا صواريخ باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وشدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي , الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتنديد هذه الأعمال الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح.
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