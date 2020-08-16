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نزار باهبري في صورة حديثة بعد تعافيه من كورونا

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2020-08-16

نزار باهبري في صورة حديثة بعد تعافيه من كورونا

عالج أكثر من 513 مصابًا بالفيروس

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر الدكتور فيصل كشغري صورة لصديقه الدكتور نزار باهبري بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا الذي أصابه قبل عدة أيام جراء عمله في علاج مرضى كوفيد 19.

وعلق كشغري على الصورة بعبارة “الحمد لله” لتنهال التعليقات والتهاني وأطيب التمنيات للدكتور باهبري بالصحة والعافية.

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عدوى كورونا تصل نزار باهبري من مرضاه

وكان استشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري أصيب بعدوى ، حيث تلقى العلاج في أحد المستشفيات بعد ثبوت إصابته.
وواجه باهبري جائحة كورونا منذ انطلاقها قبل أشهر بالتوعية الطبية، حيث كان حاضرًا خطوة بخطوة لإبداء نصائحه على مختلف الوسائل الإعلامية للوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى أنه كان مشرفًا على علاج المرضى المصابين بكورونا.

وقال باهبري في تصريحات سابقة : إنه عالج أكثر من 513 مصابًا بكورونا دون أن تنتقل إليه العدوى، إلا أنها انتقلت إليه في النهاية.

حالات كورونا في

وفي وقت سابق اليوم كشفت وزارة الصحة عن تعافي (2,464) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (266,953 ) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (28,183) حالة من بينها (1,774) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

نزار باهبري



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