2020-08-16

نزار باهبري في صورة حديثة بعد تعافيه من كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر الدكتور فيصل كشغري صورة لصديقه الدكتور نزار باهبري بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا الذي أصابه قبل عدة أيام جراء عمله في علاج مرضى كوفيد 19.

وعلق كشغري على الصورة بعبارة “الحمد لله” لتنهال التعليقات والتهاني وأطيب التمنيات للدكتور باهبري بالصحة والعافية.

Advertisements

عدوى كورونا تصل نزار باهبري من مرضاه

وكان استشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد، حيث تلقى العلاج في أحد المستشفيات بعد ثبوت إصابته.

وواجه باهبري جائحة كورونا منذ انطلاقها قبل أشهر بالتوعية الطبية، حيث كان حاضرًا خطوة بخطوة لإبداء نصائحه على مختلف الوسائل الإعلامية للوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى أنه كان مشرفًا على علاج المرضى المصابين بكورونا.

وقال باهبري في تصريحات سابقة : إنه عالج أكثر من 513 مصابًا بكورونا دون أن تنتقل إليه العدوى، إلا أنها انتقلت إليه في النهاية.

حالات كورونا في السعودية

وفي وقت سابق اليوم كشفت وزارة الصحة عن تعافي (2,464) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (266,953 ) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (28,183) حالة من بينها (1,774) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

شارك الخبر







