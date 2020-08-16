فيديو.. التعليم توضح آلية توزيع الكتب في الدراسة عن بعد

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة التعليم عن آلية توزيع الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد وطريقة التسليم بالتزامن مع قرار استئناف الدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع في مراحل التعليم العام والتخصصات النظرية في الجامعات.



طريقة توزيع الكتب الدراسية

وقالت المتحدث باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم إن كل مدرسة ستتولى عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، وذلك من خلال جداول زمنية سيتم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على تويتر.

وأوضحت أنه سيتم إرسال رسالة نصية على جوال ولي أمر الطالب لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب.

Advertisements

وكشفت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام في وزارة التعليم ابتسام الشهري عن البدائل التي يمكن اللجوء إليها حال عدم القدرة على الدخول إلى منصة مدرستي للتعليم عن بعد.

قناة عين توفر المتابعة اليومية

وقالت الشهري إن قناة عين ستكون هي الخيار الأفضل لمن لا يمكنه الدخول إلى منصة مدرستي حيث سيتم تقديم الشرح للدروس تباعًا ويعاد البث في ساعات مختلفة لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من متابعتها.

قرار الدراسة عن بعد

وكانت المتحدث باسم التعليم العام في وزارة التعليم ابتسام الشهري أكدت كذلك أن الوزارة تابعت التجارب الدولية في قرار العودة للدراسة، قبل اتخاذ قرار الدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع بالنظر إلى حجم الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة.

وقالت الشهري خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس كورونا اليوم ” تابعنا في الوزارة التجارب الدولية في قرار العودة للدراسة، ورأينا حجم الإصابات المسجلة، فكان الخيار الحفاظ على سلامة أبنائنا وبناتنا من خلال التعليم عن بعد”.

ولفتت إلى أن الوزارة حرصت منذ وقت مبكر على دراسة جميع المستجدات لقرار العودة للدراسة، وكانت جاهزة لجميع الاحتمالات.

وزارة التعليم تحدد أولويات العودة

وتابعت الشهري أن الدراسة في التعليم الجامعي والتدريب المهني والتقني للفصل القادم ستكون عن بعد للمقررات النظرية وحضوريًا للمقررات العملية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية؛ بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات.

مواعيد الدراسة عن بعد

وكانت وزارة التعليم أعلنت أمس عن آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام وموعد بداية اليوم الدراسي حيث تبدأ الدراسة عن بعد لجميع المراحل في التعليم العام (الحكومي والأهلي) للأسابيع السبعة الأولى بداية من تاريخ 11/ 1/ 1442 على أن يتم إعادة تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقًا للمتغيرات والمستجدات.

شارك الخبر







