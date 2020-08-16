بريطانيا تدرس وضع تركيا في قائمة الحجر الصحي

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تدرس المملكة المتحدة وضع تركيا في قائمة الحجر الصحي؛ حيث تشهد البلاد ارتفاعًا في معدلات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشهدت تركيا 1256 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، الأمر الذي دفع بريطانيا إلى دراسة منع البريطانيين من قضاء العطلة في أنقرة دون فرض إجراءات حجر صحي صارمة.

وقد ثبتت إصابة أكثر من 248 ألف شخص بالفيروس في تركيا منذ مارس، وتُوفي 5,955 شخصًا، بينما تعافى 229,972 شخصًا، لكن هذه الأرقام تواجه شكوكًا من البعض، حيث قالوا إن عدد الاختبارات محدودة وأقل من اللازم، ما يعني أن الأرقام الحقيقية أعلى من المذكور.

ولفتت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن التلاعب الحكومي المحتمل في الأرقام يزيد المخاوف أيضًا من العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد، وكانت جمعية الأطباء التركية قد قالت في تقرير يوم الجمعة إن عدد المرضى الحقيقين أزيد بنحو 10 أضعاف الأرقام المسجلة التي تشير إليها الإحصائيات الرسمية.

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وكانت تركيا رفعت الإغلاق الجزئي والعديد من القيود التي سبق وأن وضعتها للحد من انتشار الفيروس، حيث سمحت السلطات بإعادة فتح المطاعم والمقاهي والمتنزهات والشواطئ، فضلًا عن رفع الحظر المفروض على السفر بين المدن.

وتحتل أنقرة حاليًا المرتبة السادسة في آسيا والخامسة في أوروبا من حيث معدل الإصابات.

معيار إضافة تركيا إلى قائمة الحجر الصحي:

وقالت الحكومة البريطانية إنه سيتم إضافة البلدان التي بها أكثر من 20 حالة جديدة لكل 100000 نسمة إلى قائمة الحجر الصحي، ويوجد حاليًا 18.5 إصابة لكل 100 ألف شخص في تركيا، وفقًا لتقرير ذا صن، بزيادة قدرها 15.8 إصابة في الشهر الماضي.

واليونان أيضًا على وشك أن تصبح الدولة التالية التي يتم إضافتها إلى قائمة الحجر الصحي البريطانية بعد زيادة مقلقة في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تجاوزت 20 إصابة لكل 100 ألف شخص.

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