قناة عين البديل الأفضل لمن لا يمكنه دخول منصة مدرستي

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام في وزارة التعليم ابتسام الشهري عن البدائل التي يمكن اللجوء إليها حال عدم القدرة على الدخول إلى منصة مدرستي للتعليم عن بعد.

قناة عين توفر المتابعة اليومية

وقالت الشهري خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم للكشف عن آخر تطورات فيروس كورونا إن قناة عين ستكون هي الخيار الأفضل لمن لا يمكنه الدخول إلى منصة مدرستي حيث سيتم تقديم الشرح للدروس تباعًا ويعاد البث في ساعات مختلفة لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من متابعتها.

قرار الدراسة عن بعد

وكانت المتحدث باسم التعليم العام في وزارة التعليم ابتسام الشهري أكدت كذلك أن الوزارة تابعت التجارب الدولية في قرار العودة للدراسة، قبل اتخاذ قرار الدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع بالنظر إلى حجم الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة.

وقالت الشهري خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس كورونا اليوم ” تابعنا في الوزارة التجارب الدولية في قرار العودة للدراسة، ورأينا حجم الإصابات المسجلة، فكان الخيار الحفاظ على سلامة أبنائنا وبناتنا من خلال التعليم عن بعد”.

ولفتت إلى أن الوزارة حرصت منذ وقت مبكر على دراسة جميع المستجدات لقرار العودة للدراسة، وكانت جاهزة لجميع الاحتمالات.

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وزارة التعليم تحدد أولويات العودة

وتابعت الشهري أن الدراسة في التعليم الجامعي والتدريب المهني والتقني للفصل القادم ستكون عن بعد للمقررات النظرية وحضوريًا للمقررات العملية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية؛ بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات.

مواعيد الدراسة عن بعد

وكانت وزارة التعليم أعلنت أمس عن آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام وموعد بداية اليوم الدراسي حيث تبدأ الدراسة عن بعد لجميع المراحل في التعليم العام (الحكومي والأهلي) للأسابيع السبعة الأولى بداية من تاريخ 11/ 1/ 1442 على أن يتم إعادة تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقًا للمتغيرات والمستجدات.

موعد بداية اليوم الدراسي:

أما موعد بداية اليوم الدراسي فبحسب التعليم سيكون عن بعد للمرحلتين المتوسطية والثانوية من الساعة السابعة صباحًا وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا وذلك لتمكين الأسر وأولياء الأمور من متابعة مساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العمرية المبكرة في التعليم عن بعد.

كما أعلن وزير التعليم، حمد آل الشيخ، إطلاق منصة مدرستي للتعليم عن بعد، مع استمرار بث عين الفضائية، وذلك بالتزامن مع العودة إلى الدراسة.

وقال وزير التعليم خلال كلمته مساء اليوم السبت: إنه سيتم استئناف الدراسة عن بعد للتعليم العام لمدة 7 أسابيع، ثم سيتم تقييم آلية الدراسة بعد انقضاء تلك الأسابيع.

يذكر أنه تقرر عودة الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية الأحد المقبل وفقًا للنسخة المعدلة من التقويم الدراسي عدا المعلمين والمعلمات الممارسين للعملية التعليمية.

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