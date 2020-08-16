طيران ناس يدرس إطلاق رحلات مباشرة إلى أوكرانيا

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف طيران ناس أنه باشر دراسة إمكانية تشغيل رحلات مباشرة بين المملكة وأوكرانيا، لتكون واحدة من الوجهات المستقبلية التي سيضيفها إلى قائمة الوجهات التي يوفّرها لعملائه بعد زوال جائحة كورونا المستجد.

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يأتي هذا عقب لقاء جمع الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسفير أوكرانيا في السعودية فاديم فاخروشيف، بحثا خلاله سبل تطوير وتعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي التجاري، والسياحة ما بين المملكة وأوكرانيا.

يذكر أن أوكرانيا أعفت المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إليها، اعتبارًا من بداية أغسطس الحالي.

ومن المتوقّع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة عدد السيّاح السعوديين إلى أوكرانيا بشكل ملحوظ، بعد أن بلغ عددهم في العام 2019 نحو حوالي 5000 سائح.

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