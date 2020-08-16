4 مشروبات تحرق الدهون وتساعدك على النوم بشكل أفضل

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يعاني العديد من الأشخاص من الأرق واضطرابات النوم الأخرى، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن هناك ارتباطًا ملحوظًا بين زيادة الوزن والدهون في الجسم واضطرابات النوم.

وأبرز موقع Daily Health Post طريقة بسيطة لمحاربة الأرق ومساعدتك على إنقاص الوزن من خلال تناول 4 مشروبات تعمل على حرق الدهون مع إضافة مكونات طبيعية تستهدف زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، وتساعدك على الاسترخاء.

1- مشروب التفاح وقشر السيلليوم:

تتضمن المكونات: تفاحة، وكوب ماء باردًا، و2 ملعقة صغيرة من قشر السيلليوم، ونصف ملعقة صغيرة قرفة، ويجب تناوله على الفور لأن سيلليوم يصبح كثيفًا مع الوقت.

ويحد مركب البكتين في التفاح من امتصاص الدهون من الأمعاء، ويسهل على جسمك تكسير الدهون إلى أحماض دهنية، أما قشور السيليوم فتتضمن أليافًا قابلة للذوبان، وبمجرد تناولها تساعد على إخراج الفضلات من القولون بسرعة وكفاءة أكبر.

ومن المعروف أن القرفة تعزز من عملية الأيض وتساعد على حرق دهون البطن مع تقليل الشهية.

ويجب ملاحظة أن قشور السيلليوم تقلل من امتصاص بعض الأدوية والعناصر الغذائية في الأطعمة؛ لذلك اشربها في غضون ساعتين من تناول أي أدوية أو وجبات.

2- مشروب الكرز بالصبار:

تتضمن المكونات 100 إلى 200 جرام من عصير الكرز الحامض، و50 غرامًا من عصير الصبار وماء بارد.

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وتشير الدراسات إلى أن عصير الكرز الحامض يؤدي إلى انخفاض كبير في الأرق كما أنه يزيد من مستويات الميلاتونين مما يحسن مدة النوم وجودته، أما الصبار فهو غني بالفيتامينات والإنزيمات والمعادن والسكريات، ويحتوي أيضًا على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى 6 عوامل مطهرة تمنع نمو البكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى والالتهابات، كما أنه يساعد في إنقاص الوزن.

3- مشروب الخيار والليمون والزنجبيل:

امزج 10 شرائح من الخيار مع ملعقة كبيرة من الزنجبيل في كوب من الماء البارد حتى يصبح الخليط ناعمًا، ثم أضف لمونة معصورة.

وهذه الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي ترتبط بالأحماض الدهنية التي تنتج عند تناول الدهون مما يساعد في إزالتها وتقليل إجمالي الدهون المتناولة من الجهاز الهضمي.

ويعتبر الخيار أيضًا مطهرًا قويًا لسموم الكبد ومدرًا طبيعيًا للبول، ويشتهر الزنجبيل بقوته في حرق الدهون، كما أن الليمون مزيل مذهل للسموم.

4- الحليب الدافئ ومشروب جوزة الطيب لمحاربة الأرق:

سخن كوبًا من الحليب وضعه حتى يصبح فاترًا، ثم أخلط معه ملعقة صغيرة من العسل مع ⅛ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المبشورة.

ويحتوي الحليب على مركب التربتوفان الذي يعزز النوم، كما أن العسل يساعدك على الاسترخاء والنوم المريح، أما جوزة الطيب فهي علاج منزلي شهير للأرق، وهي غنية بالمغنيسيوم الذي يحتاجه جسمك لتقليل توتر الأعصاب، كما أنه يحفز إفراز الميلاتونين في دماغك للحث على النوم.

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