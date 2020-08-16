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مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا فوق 7759 نقطة
بتداولات تجاوزت 6.4 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 55.23 نقطة ليقفل عند مستوى 7759.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.4 مليارات ريال.
أداء مؤشر الأسهم السعودية
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات بي سي آي، والواحة، وأنعام القابضة، والإنماء طوكيو، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات زجاج، وتعليم ريت، ولازوردي، وأسمنت اليمامة، ومكة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 1.97%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والجزيرة، والإنماء، وكيان السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، والإنماء، والجزيرة، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
حركة السوق الموازية
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 253.61 نقطة ليقفل عند مستوى 8192.43 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1335 صفقة.
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