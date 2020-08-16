رغم الدراسة عن بعد.. تهيئة 1300 مدرسة بعسير

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري- أبها

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني أن قرار وزارة التعليم بشأن الدراسة عن بعد يجسد حرص القيادة الرشيدة على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم، ويؤسس لمرحلة جديدة من تفعيل المنصات التقنية والإفادة منها، مشددًا على أهمية دور الأسر وأولياء الأمور في هذه المرحلة.

دور وطني ووظيفي

وأشار الجوني خلال تفقده عددًا من المدارس إلى أن الدور المناط بمسؤولي ومسؤولات التعليم وطني قبل أن يكون وظيفيًا، متطلعًا إلى تكامل الأدوار ومضاعفة الجهود لدعم الطلاب والطالبات وتقليل نسبة الفاقد التعليمي.

الاستعداد للعودة رغم الدراسة عن بعد

وكانت نحو 1300 مدرسة للبنين والبنات قد أتمت جاهزيتها للعام الدراسي الجديد واستقبال منسوبيها ومنسوباتها، وتوفير متطلبات الإجراءات الاحترازية وتفعيل وسائل السلامة، والانتهاء من الآليات الخاصة بتسليم المقررات الدراسية بطريقة آمنة، فضلا عن إعداد الخطط باستقبال الطلاب والطالبات الذين يعانون صعوبة في التواصل التقني خلال يوم واحد فقط مع تطبيق الاشتراطات الصحية.

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إلى ذلك تواصل فرق العمل في الإدارة العامة للتعليم ومكاتبها أعمال ترحيل المقررات وتوزيعها، وإعداد خطط للدعم الفني وتفعيل مراكز الهاتف الإرشادي.

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