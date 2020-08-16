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229 إصابة كورونا جديدة في جازان والحالات النشطة 1906 حالات
بلغ إجمالي الإصابات بالمنطقة 7754
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
سجلت منطقة جازان، 229 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.
توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:
وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 13 مدينة، حيث سجلت جازان 57 إصابة، وبيش 43 إصابة، وأبو عريش 35 إصابة، وصامطة 29 إصابة، والعيدابي 20 إصابة، وأحد المسارحة 17 إصابة، وصبيا 9 إصابات، والريث 9 إصابات، وفيفاء 4 إصابات، والدرب 3 إصابات.
كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من الدائر، والطوال، والموسم، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 83 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 4 حالات وفاة، حالتين في أبو عريش، وحالة في كل من جازان وصبيا.
إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 7754 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 5765 حالة، وبلغ عدد الوفيات 83 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1906 حالات.
إجمالي الحالات في السعودية:
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 298542 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 266953 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3408 حالات، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 28181 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1774 حالة.
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