السعودية | التحالف: اعتراض وتدمير باليستي حوثي باتجاه السعودية

شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض وتدمير باليستي حوثي باتجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، الأحد، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

والسبت أعلن المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار المفخخة التي قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.

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يذكر أنه في 13 أغسطس الحالي، صرح المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بخميس مشيط.

كما أوضح استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها بتهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن.

إلى ذلك أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.