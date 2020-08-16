السعودية | 1227 إصابة جديدة في السعودية.. والتعليم يعود ببروتوكلات

شكرا لقرائتكم 1227 إصابة جديدة في السعودية.. والتعليم يعود ببروتوكلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أكدت الوزارة شفاء 2466 حالة أخرى.

يشار إلى أن الوزارة كانت كشفت الجمعة، أنها أجرت 4,001,103 فحوصات مخبرية لفيروس كورونا في المملكة، وذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST)، حيث تُعد السعودية من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفيروس.

وقد هيأت "الصحة" المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأكثر من 50 مختبراً إقليمياً بمختلف المناطق - مجهزة أيضاً بأحدث التقنيات - تقوم بأداء هذه الفحوصات، إضافة إلى المختبرات بالمستشفيات والوحدات المتخصصة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً في أنحاء المملكة، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في مدة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

Advertisements

بروتوكولات لعودة التعليم

من جهة أخرى، شهدت عودة الهيئة الإدارية والتعليمية اليوم في مدارس ومكاتب التعليم بمنطقة تبوك تطبيق بروتوكولات العودة للعمل، وفق الاحترازات الوقائية والصحية التي أقرتها الجهات المعنية بما يساهم في سلامة الجميع.

كورونا في السعودية

بدوره، أكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة خالد الفقير حرص إدارة التعليم على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية منذ اليوم الأول لعودة الهيئة التعليمية والإدارية بالمكاتب والمدارس.

وأشار إلى تأمين أجهزة قياس الحرارة، وتوفير المعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية.

إلى ذلك، لفت الفقير الانتباه إلى دور قادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية.