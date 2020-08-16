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اخترقت مجموعة من القراصنة مؤسسة تقدم خدمات النقل للقوات المسلحة الألمانية، ولأعضاء البرلمان الألماني، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن قناة "أيه آر دي" الألمانية اليوم الأحد.
وذكرت القناة أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية لعناصر الجيش وللسياسيين الألمان.
من ناحيته، أكد مصدر في وزارة الدفاع الألمانية صحة المعلومات المتعلقة بهجوم القراصنة على الشبكة المعلوماتية للمؤسسة.
وبين أن وزارة الدفاع أبلغت بوقوع الحادث الخميس الماضي، وبعد ذلك بدأ التحقيق.وزارة الدفاع الألمانية البرلمان الألماني
قراصنة يهاجمون الجيش الألماني والبرلمان.. ويستولون على معلومات مهمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-16
اخترقت مجموعة من القراصنة مؤسسة تقدم خدمات النقل للقوات المسلحة الألمانية، ولأعضاء البرلمان الألماني، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن قناة "أيه آر دي" الألمانية اليوم الأحد.
وذكرت القناة أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية لعناصر الجيش وللسياسيين الألمان.
من ناحيته، أكد مصدر في وزارة الدفاع الألمانية صحة المعلومات المتعلقة بهجوم القراصنة على الشبكة المعلوماتية للمؤسسة.
وبين أن وزارة الدفاع أبلغت بوقوع الحادث الخميس الماضي، وبعد ذلك بدأ التحقيق.
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
04:57 PM
تسللوا إليهما عبر مؤسسة لخدمات النقل
اخترقت مجموعة من القراصنة مؤسسة تقدم خدمات النقل للقوات المسلحة الألمانية، ولأعضاء البرلمان الألماني، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن قناة "أيه آر دي" الألمانية اليوم الأحد.
وذكرت القناة أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية لعناصر الجيش وللسياسيين الألمان.
من ناحيته، أكد مصدر في وزارة الدفاع الألمانية صحة المعلومات المتعلقة بهجوم القراصنة على الشبكة المعلوماتية للمؤسسة.
وبين أن وزارة الدفاع أبلغت بوقوع الحادث الخميس الماضي، وبعد ذلك بدأ التحقيق.
، قراصنة يهاجمون الجيش الألماني والبرلمان.. ويستولون على معلومات مهمة ،
المصدر : الخليج 365
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