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سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 468 عينة، اختبرت خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 37 ألفاً و599 إصابة.
وأفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم، بأن 98 ألفًا و772 عينة اختُبرت في مراكز حكومية، وهناك 8998 حالة نشطة في البلاد.
وأضافت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت 5 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، و57 حالة شفاء، لترتفع حالات الوفاة إلى 1375 حالة، وإجمالي عدد حالات الشفاء إلى 27 ألفاً و223 حالة شفاء.أفغانستان فيروس كورونا الجديد
كورونا في أفغانستان: 48 إصابة جديدة و5 فيات و57 حالة شفاءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-16
سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 468 عينة، اختبرت خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 37 ألفاً و599 إصابة.
وأفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم، بأن 98 ألفًا و772 عينة اختُبرت في مراكز حكومية، وهناك 8998 حالة نشطة في البلاد.
وأضافت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت 5 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، و57 حالة شفاء، لترتفع حالات الوفاة إلى 1375 حالة، وإجمالي عدد حالات الشفاء إلى 27 ألفاً و223 حالة شفاء.
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
04:20 PM
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 468 عينة، اختبرت خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 37 ألفاً و599 إصابة.
وأفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم، بأن 98 ألفًا و772 عينة اختُبرت في مراكز حكومية، وهناك 8998 حالة نشطة في البلاد.
وأضافت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت 5 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، و57 حالة شفاء، لترتفع حالات الوفاة إلى 1375 حالة، وإجمالي عدد حالات الشفاء إلى 27 ألفاً و223 حالة شفاء.
، كورونا في أفغانستان: 48 إصابة جديدة و5 فيات و57 حالة شفاء ،
المصدر : الخليج 365
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