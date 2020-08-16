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ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على" تويتر"، اليوم (الأحد)، أن استئناف مفاوضات السلام لا يزال يمثل أولوية للتوصل إلى حل عادل في الشرق الأوسط.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه أخبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بذلك، في اتصال هاتفي، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف "ماكرون" أنه أكد لـ"عباس" عزمه على العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط.الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 05:45 PM
كد لـ"عباس" عزمه على العمل من أجل التوصل لحل
ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على" تويتر"، اليوم (الأحد)، أن استئناف مفاوضات السلام لا يزال يمثل أولوية للتوصل إلى حل عادل في الشرق الأوسط.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه أخبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بذلك، في اتصال هاتفي، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف "ماكرون" أنه أكد لـ"عباس" عزمه على العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط.
، "ماكرون": استئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط لا يزال أولوية ،
المصدر : الخليج 365
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