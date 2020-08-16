اخبار السعوديه

"أبو نجم" إلى المرتبة 13 بأمانة العاصمة المقدسة

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت أمانة العاصمة المقدسة قرارًا بترقية مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة، الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم، إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وأعرب "أبو نجم" عن شكره وتقديره على هذه الثقة التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا كبيرًا لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 05:36 PM

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"أبو نجم" إلى المرتبة 13 بأمانة العاصمة المقدسة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة قرارًا بترقية مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة، الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم، إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وأعرب "أبو نجم" عن شكره وتقديره على هذه الثقة التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا كبيرًا لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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، "أبو نجم" إلى المرتبة 13 بأمانة العاصمة المقدسة ،
المصدر : الخليج 365

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