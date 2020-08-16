- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت أمانة العاصمة المقدسة قرارًا بترقية مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة، الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم، إلى المرتبة الثالثة عشرة.
وأعرب "أبو نجم" عن شكره وتقديره على هذه الثقة التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا كبيرًا لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 05:36 PM
أصدرت أمانة العاصمة المقدسة قرارًا بترقية مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة، الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم، إلى المرتبة الثالثة عشرة.
وأعرب "أبو نجم" عن شكره وتقديره على هذه الثقة التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا كبيرًا لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
، "أبو نجم" إلى المرتبة 13 بأمانة العاصمة المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أبو نجم" إلى المرتبة 13 بأمانة العاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.