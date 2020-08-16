الخضيري يحذر من مخاطر أدوية التنحيف

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حذر أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من مخاطر أدوية التنحيف. حذر أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من مخاطر أدوية التنحيف. وأضاف الخضيري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" أدوية التنحيف ضارة بالصحة وتسبب إسهال شديدًا وخللًا بفسيولوجيا الجسم ". وأوضح الخضيري أن معظم أدوية التنحيف ممنوعة دولياً وصحياً لأضرارها بعيدة المدى أو عدم جدواها أو تعطي نحافة لمدة أسبوع ثم تعود السمنة أشد مما سبق. وتابع الخضيري:" يتحايلون على المنع بخلط أدويتهم الضارة مع قهوة وشاي يسمونه شاي أوقهوة النحافة ".

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