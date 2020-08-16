شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جداول الشعب الدراسية للمقررات العملية في المرحلة الجامعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، عن جداول الشعب الدراسية للمقررات العملية في المرحلة الجامعية.

وأوضح الأحمري خلال مؤتمر صحفي بثته قناة الإخبارية أنه تم توزيع المقررات العملية على 3 فترات تبدأ من الـ8 صباحًا وحتى 10 مساء، الفترة الثانية: ١ مساءً حتى ٥ مساءً، الفترة الثالثة: من ٦ مساءً حتى ١٠ مساءً.

وأشار الأحمري إلى أن الهدف من ذلك تقليص كثافة الحضور للطالبات والطلاب ووجود نقاط فحص عند مداخل الكليات، والالتزام بلبس الكمامة بشكل مستمر والحفاظ علي المسافة الآمنة بين الطلاب والطالبات أثناء وجودهم في المختبرات، إلغاء إستخدام الأقلام والأوراق واستخدام طرق إلكترونية بديلة.