شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تضع الحل للطلاب الذين لا يتوفر لديهم أجهزة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، الحل بالنسبة للطلاب الذين لا يتوفر لديهم أجهزة من أجل التعليم عن بُعد، وكانت أسرهم مسجلة في الضمان الاجتماعي.

وقالت "الشهري" خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، إنه " يتم التنسيق مع مؤسسة تكافل لتوفير أجهزة لهم وفقًا لمعايير محددة؛ لتيسير عملية التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي وكافة المنصات " .

وأشارت إلى أن كل مدرسة ستتولى توزيع الكتب الدراسية وفقًا لجدول زمني، يتم الإعلان عنه عبر حساب المدرسة على "تويتر" وإرسال رسالة نصية إلى ولي الأمر.

وأكدت أن الوزارة وفّرت أدلة استرشادية للطلاب وأولياء الأمور المعلمين لمعرفة كافة التفاصيل وسيتم استلامه مع الكتب الدراسية.