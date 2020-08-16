شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الشهري» تكشف آلية حضور المدرسين إلى المدارس ومواعيد بدء اليوم الدراسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، أن حضور المعلمين والمعلمات إلى المدرسة سيكون لمدة يوم واحد في الأسبوع وذلك بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أن "حضورهم سيكون لمتابعة تقارير الأداء، والتواصل مع الطلاب الذين يواجهون صعوبات في التكليفات والتقييمات أو لا يستطيعون استخدام المنصات عن بُعد" .

وأشارت إلى أنه " سيتم تمكين الأسر وأولياء الأمور من دعم أبنائهم، وسيبدأ اليوم الدراسي بالنسبة للمرحلة الابتدائية عند الثالثة عصرًا، فيما سيبدأ اليوم الدراسي لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية صباحًا " .

وأكدت أنه سيتم تخصيص مناهج تربية فكرية حديثة وإتاحة فصول افتراضية فردية لذوي الهمم.