بالفيديو.. أمانة الرياض تنجز تصميمات تقاطع طريق الدائري الغربي مع السيل الكبير

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تستعد أمانة الرياض، لإنجاز دراسة وتصميم تقاطع الطريق للدائري الغربي مع طريق السيل الكبير. تستعد أمانة الرياض، لإنجاز دراسة وتصميم تقاطع الطريق للدائري الغربي مع طريق السيل الكبير. وأوضحت الأمانة عبر حسابها "تويتر" بأن التصميمات الجديدة تهدف لتحقيق إنسيابيّة أكبر في الحركة المروريّة بالعاصمة. وتابعت الأمانة بأنها تُنجز دراسة وتصميم تقاطع طريق الدائري الغربي مع طريق السيل الكبير (مخرج ٣٥).

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