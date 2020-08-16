شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تجمعات كبيرة من العمالة في حي الوزارات بالرياض والأمانة تتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهر مقطع فيديو، تجمعات كبيرة من العمالة في شارع القيرواني بحي الوزارات في الرياض.
ونشر حساب "حي الوزارات" الفيديو، معلقًا: " وجود مساكن عمال وضع بروشورات الدعائية على تجمعات أعداد كبيرة من العمالة في الشارع حي الوزارات شارع القيرواني ".
وتفاعل مركز أمانة الرياض مع الفيديو، طالبًا تزويده برقم البلاغ السابق لمتابعة حالة تنفيذه.
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