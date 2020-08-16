شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» : قرار الدراسة عن بعد يأتي لحماية الطلاب والطالبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، اليوم الأحد، أن قرار الدراسة عن بعد يأتي لحماية الطلاب والطالبات، لافتة إلى أن الوزارة تدرك أهمية التعليم حضوريا خصوصا لمراحل الصفوف الأولية.

وقالت ابتسام الشهري، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا: " تابعنا الدول التي كان التعليم لديها حضورياً مما تسبب بأضرار فقررنا التعليم عن بُعد"؛ مضيفة: " منصة مدرستي تضم تنفيذ اختبارات معينة للطلاب والطالبات " .

‏وتابعت متحدثة التعليم: " مكتب التعليم له صلاحية تحديد حضور المعلم ليوم واحد في المدرسة أو عدم حضوره.. كما سوف يتم منح أجهزة للطلاب المسجلين في الضمان الإجتماعي لتنفيذ عملية التعليم عن بُعد"؛ لافتة إلى أنه قد يكون هناك اختبارات حضورية للطلاب والطالبات وفق تحديد المدرسة لذلك.