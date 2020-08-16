شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك تمنع استيراد السلع المستعملة إلا في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قالت الجمارك بأنها منعت استيراد السلع المستعملة حفاظا على المواطنين وحماية للمستهلكين. قالت الجمارك بأنها منعت استيراد السلع المستعملة حفاظا على المواطنين وحماية للمستهلكين. وأوضحت الجمارك عبر حسابها "تويتر" بأنه "حفاظًا على حماية للمستهلكين وحقوقهم، فإنها تمنع استيراد السلع الاستهلاكية المستعملة "كالثلاجات والغسّالات وغيرها" إلا إذا كانت للاستخدام غير المخصص للبيع.

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