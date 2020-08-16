شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على أبرز أنواع السفن التي تستقبلها موانئ المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للموانئ اليوم الأحد أبرز أنواع السفن التي تستقبلها موانئ المملكة .

وبينت " موانئ " أن أبرز السفن 10 أنواع وهي : سفن الدحرجة التي تستخدم في نقل البضائع كالسيارات او المعدات الثقيلة ذات العجلات ، وسفن بضائع الصلب لنقل البضائع غير المعبئة أو السائبة كبرادة الحديد والأسمنت والحبوب .

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كما تستقبل سفن الماشية الحية وهي مصممة خصيصاً لها ، وسفن النقليات الثقيلة والمصممة للحملات الثقيلة بقدرات عالية ، وسفن نقل الحاويات وتختلف بحسم أحجامها .

وتستقبل "موانئ "أيضاً سفن ناقلات الغاز والتي تنقل الغز عبر خزانات تحتوي على نظام تسخين خاص ، وسفن ناقلات النفط ، وسفن البضائع العامة المخصصة لنقل البضائع التي لا يتم شحنها في حاويات ، وسفن الركاب والمخصصة لنقل الركاب وتوفر اماكن للإقامة ، والسفن الكيماوية التي تنقل المواد الكيميائيةغير المعبأة .

الجدير بالذكر أن موانئ المملكة شهدت طفرة قوية خلال السنوات الأخيرة بما يعظم صادرات وواردات المملكة ويسهل عملية التبادل التجاري .