تعرف على أبرز أنواع السفن التي تستقبلها موانئ المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الهيئة العامة للموانئ اليوم الأحد أبرز أنواع السفن التي تستقبلها موانئ المملكة .
وبينت " موانئ " أن أبرز السفن 10 أنواع وهي : سفن الدحرجة التي تستخدم في نقل البضائع كالسيارات او المعدات الثقيلة ذات العجلات ، وسفن بضائع الصلب لنقل البضائع غير المعبئة أو السائبة كبرادة الحديد والأسمنت والحبوب .
كما تستقبل سفن الماشية الحية وهي مصممة خصيصاً لها ، وسفن النقليات الثقيلة والمصممة للحملات الثقيلة بقدرات عالية ، وسفن نقل الحاويات وتختلف بحسم أحجامها .
وتستقبل "موانئ "أيضاً سفن ناقلات الغاز والتي تنقل الغز عبر خزانات تحتوي على نظام تسخين خاص ، وسفن ناقلات النفط ، وسفن البضائع العامة المخصصة لنقل البضائع التي لا يتم شحنها في حاويات ، وسفن الركاب والمخصصة لنقل الركاب وتوفر اماكن للإقامة ، والسفن الكيماوية التي تنقل المواد الكيميائيةغير المعبأة .
الجدير بالذكر أن موانئ المملكة شهدت طفرة قوية خلال السنوات الأخيرة بما يعظم صادرات وواردات المملكة ويسهل عملية التبادل التجاري .
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