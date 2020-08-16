شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة» : تسجيل 1227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 1227 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 298,542 حالة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن حالات التعافي في المملكة بلغت 266,953؛ بينما وصلت الوفيات إلى 3,408 حالات.

وأكد متحدث الصحة، أن انخفاض حالات الإصابة مبشرة بالخير وهي ثمار الالتزام بالاجراءات الوقائية، لافتًا إلى أن انتهاء الجائحة يكون بالإعلان الرسمي عبر المنظمات المختصة، ولا زال الفيروس نشطًا؛ مضيفًا أنه لا يوجد حتى الآن دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم ومستوى قوة الإصابة بفيروس كورونا.