اخبار السعوديه

ابنة محافظ الخفجي في ذمة الله

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن ابنة محافظ الخفجي في ذمة الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

انتقلت ابنة محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع، إلى ذمة الله، وسيتم الصلاة عليها بعد صلاة مغرب اليوم الأحد، بمقبرة الخفجي .

وأعلن مكتب محافظ الخفجي، أنه نظرًا للظروف الراهنة بشأن فيروس فإن "الهزاع" سيستقبل العزاء في وفاة ابنته " رحاب " عن طريق الهاتف فقط.

وتُقدم صحيفة "صدى" واجب العزاء والمواساة إلى محافظ الخفجي وأسرته، داعية الله أن يُدخل الفقيدة فسيح جناته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابنة محافظ الخفجي في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا