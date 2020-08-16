شكرا لمتابعة خبر عن ابنة محافظ الخفجي في ذمة الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):انتقلت ابنة محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع، إلى ذمة الله، وسيتم الصلاة عليها بعد صلاة مغرب اليوم الأحد، بمقبرة الخفجي .
وأعلن مكتب محافظ الخفجي، أنه نظرًا للظروف الراهنة بشأن فيروس كورونا فإن "الهزاع" سيستقبل العزاء في وفاة ابنته " رحاب " عن طريق الهاتف فقط.
وتُقدم صحيفة "صدى" واجب العزاء والمواساة إلى محافظ الخفجي وأسرته، داعية الله أن يُدخل الفقيدة فسيح جناته.
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