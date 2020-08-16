شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد تاريخية توثق زيارة الملك سعود لإسبانيا ومراكش والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مقطع فيديو، عن مشاهد نادرة لزيارة الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - لإسبانيا، ومراكش، بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد عام 1957.
وأظهر الفيديو، لحظة هبوط الطائرة التي تقل الملك بالمطار واستقباله على سلم الطائرة من قبل الزعيم الإسباني فرانثيسكو فرانكو، وعدد من رجال الدولة؛ حيث اصطحب فرانكو الملك سعود في سيارة مكشوفة، ليتجول بها في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد.
واصطفت أعداد كبيرة من الإسبان على جوانب الطرق لتحية الملك سعود؛ فيما شمل الفيديو جانبًا من زيارة الملك سعود إلى مراكش التي انتقل إليها بعد اختتام زيارته لإسبانيا، حيث استقبله سلطان مراكش، والمواطنون استقبالاً حاشداً بشوارع المدينة.
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