بالفيديو.. امطار واجواء بديعة على أبها اليوم

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثق مقطع فيديو هطول امطار متوسطة إلى غزيرة اليوم الأحد على شمال مدينة أبها بمنطقة عسير . وثق مقطع فيديو هطول امطار متوسطة إلى غزيرة اليوم الأحد على شمال مدينة أبها بمنطقة عسير . وأظهر الفيديو مشاهد طبيعية خلابة بالتزامن مع هطول الأمطار ، وسط حالة من التفاؤل والإستبشار . وكانت التوقعات تشير إلى هطول امطار على أجزاء من منطقتي عسير وجازان اليوم مع رياح نشطة . إقرأ أيضاً :

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